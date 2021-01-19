Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brüksel'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerinde Brüksel'i ziyaret ederek, NATO, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu üst düzey yetkilileri ve Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleriyle temaslarda bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Bakanımız, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir araya gelerek ikili ve çok taraflı ilişkileri ele alacaktır.

"Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları ve üyelik sürecimiz ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması beklenen Brüksel görüşmelerinde, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem üzerinden ilerleme sağlanmasına ilişkin beklentilerimiz aktarılacaktır."