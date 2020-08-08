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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ben Türk'üm, Türkmen'im diyen soydaşlarımıza vatandaşlık vereceğiz

"Bu, Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır"

08 Ağustos 2020 20:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türklerin yaşadığı mahalleye ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Ben Türk'üm, ben Türkmen'im diyen soydaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Bu, Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır" dedi.

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