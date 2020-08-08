Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ben Türk'üm, Türkmen'im diyen soydaşlarımıza vatandaşlık vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'taki patlamanın ardınan bugün temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a gitti. Resmi temasların ardından Türk vatandaşların yaşadığı mahalleyi de ziyaret eden ikili, toplanan kalabalığa seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, patlamanın kendilerini ve Türk milletini derinden yaraladığını ifade etti. Lübnan'ı, Lübnanlıları sevdiklerini belirten Oktay, yaraları sarmak için Beyrut'ta bulunduklarını söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"İlk andan itibaren Türkiye olarak yanınızdayız. Arama kurtarma ekiplerimizle, gıda yardımlarımızla, doktorlarımızla, hastanelerimizle, her türlü desteğimizle yanınızdayız. Bundan sonra da sonuna kadar, bu yaralar sarılana kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz.

"Biz biriz, kardeşiz, beraberiz, bir aileyiz, bir ailenin uzuvları gibiyiz. Hiç kimse ama hiç kimse bu uzuvlardan herhangi birini diğerinden ayıramaz. Bizi de birbirimizden hiç kimse ayıramayacak. Hem güzel hem de sıkıntılı günlerimizde bugün olduğu gibi her zaman, yaralar sarıldıktan sonra da bir ve beraber olacağız. Yine sizinle olacağız, Lübnan'da olacağız, siz de Türkiye'de olacaksınız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek. Siz ne kadar iyi olursanız bizler de o kadar iyi olacağız."

"Ben Türk'üm, Türkmen'in diyen soydaşlarımıza vatandaşlık vereceğiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Lübnan'da "Sünni, Şii, Hristiyan, Arap, Türk" gibi ayrım yapmadıklarını, tüm halkın yanında olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız. 'Ben Türk'üm, Türkmen'im' deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır" diye konuştu.