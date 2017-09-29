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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: BAĞDAT'IN TALEPLERİ KRİTER OLACAKTIR (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı

29 Eylül 2017 15:13

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul\'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kuzey Irak\'ta referandum sonrası atılacak atımların sorulması üzerine Çavuşoğlu, \"Daha öncede söylediğimiz gibi atacağımız adımlarda özellikle Bağdat\'ın talepleri kriter olacaktır\" dedi.
\"Hava yolları şirketlerimiz uçuşlarını bu akşam itibariyle durdurma kararı almışlardı. Umarım Erbil, Bağdat\'ın çağrılarını değerlendirir\" diyen Bakan Çavuşoğlu, \"Biz vatandaşlarımıza seyahat uyarısı yaptık. Dönmek isteyen vatandaşlarımızın Türkiye\'ye gelmesi için her türlü önlemi alırız. Gerekirse özel uçak kaldırırız\" diye konuştu.
\"Diğer atacağımız adımlar da Bağdat\'ın talepleri kriter olacaktır\" diyen Bakan Çavuşoğlu, \"Bu yanlış karardan dönme ihtimalleri var. Barzani yönetiminin bu hatadan çok geç olmadan dönmesi gerekiyor. Bizim muhatabımız  Bağdat\'tır\" dedi.
Erdoğan ile Putin\'in görüşmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, S400 füzeleriyle ilgili de görüşüldüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü:
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-Çavuşoğlu\'nun açıklamaları


 

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