Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasına izin veremeyiz" dedi.

"Vermek istediğimiz mesaj şudur. Irak yalnız değildir ve bu zorlu günleri aşmak için Irak'la beraber çalışacağız. Gerçekten de General Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el Mühendis ile beraberindekilerin ABD tarafından hedef alınması, öncesi ve sonrası Irak'taki üslere yapılan saldırılar bölgede çok ciddi bir gerginliğe yol açtı.Özellikle de ABD ve İran arasında. Biz Türkiye olarak Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz ve buna karşıyız. Irak'ın zaten kendine has sorunları var. DEŞ ya da PKK terör örgütleriyle mücadeleden sonra Irak'ın istikrarına ve yeniden inşasına yönelik çalışmalar yapılırken bazı zorluklarla karşılaşırken, Irak'ın dış güçlerin yarattığı gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Ve herkesin Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü bir şekilde saygı duyması gerekiyor. Bu elzemdir. Türkiye olarak bu gerginliklerin azaltılması için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde başından beri çaba sarfediyoruz.

"Gerginlikten herkes rahatsız"

"Başta İran ve ABD'li muhataplarımız, BM Genel Sekreteri Guterres olmak üzere diğer ülkelerin liderleri ve dışişleri bakanlarıyla yoğun bir diplomasi yürüttük. Ve gerginlikten herkesin rahatsız olduğunu gördük. Bu gerginliği azaltmak için de birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de çalışmaya devam etmemiz lazım. Henüz her şeyin bittiğini söylemek mümkün değil. Dün ABD'den ve İran'dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz ama bu gerginliğin tamamen ortadan kalkması için de çalışmaya devam etmemiz lazım. İşte tüm bunları bu sabah görüştüğüm Başbakan Abdül Mehdi ve Cumhurbaşkanı Berham Salih ile ele aldık, değerlendirdik. Biraz önce Muhammed Ali kardeşim ve ekibiyle tüm bu konuların üzerinden geçtik. Önümüzdeki süreçte neler yapabileceğimizi konuştuk. Tabi ki Irak'ın istikrarı, huzuru, barışı bizim için de çok önemlidir. O nedenle biz bundan sonra yine Irak'ın istikrarı, terörle mücadelesi ve barışına katkı sağlayacağız. DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasına izin vermememiz lazım. PKK'ın Irak topraklarında yer bulup bizim için ve Irak için tehdit oluşturmasının önüne birlikte geçmemi gerekiyor.

"Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi de ele aldık. Tabi ki şu zor günlerimizde dayanışmaya çalışırken diğer taraftan Irak'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için birlikte çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Biz Kuveyt konferansında 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk. Ve bu krediyi Irak'ta gerçekleştirilecek önemli projelerde kullanacağız. Bugün hangi projelere öncelik vermemiz gerektiğini kardeşim Muhammed Ali el Hakim ile değerlendirdik ve arkadaşlarımızla beraber önümüzdeki süreçte bunların hayata geçmesi konusunda birlikte çalışacağız. Ve su konusunda bir çalışma grubumuz var, devam ediyor. Ve güvenlik başta olmak üzere birçok konuda başlattığımız mekanizmaların, toplantıların ve çalışmaların başarılı olması için çalışacağız.

"Biraz sonra Meclis Başkanı Halbusi ile de görüştükten sonra Türkiye'ye geri döneceğim. Ama Irak'la temaslarımıza ara vermeyeceğiz. Ve her zaman kardeş Irak ve Irak halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha bu sıcak misafirperverlik için ve verimli görüşmeler için teşekkür ediyorum. Birlikte çalışırsak sorunların üzerinden kolay geliriz ve inşallah bölgemizin istikrarı ve refahı için birçok başarıyı birlikte elde ederiz. Ben bu vesileyle tüm Irak halkına barış ve esenlikler diliyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum."