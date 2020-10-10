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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı Bayramov ile Dağlık Karabağ'daki ateşkes kararını görüştü

10 Ekim 2020 10:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Bayramov, Moskova'daki görüşmeler hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da bugün Azerbaycan saati ile 12.00'den itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmıştı.

 

 

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