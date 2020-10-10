Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı Bayramov ile Dağlık Karabağ'daki ateşkes kararını görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Bayramov, Moskova'daki görüşmeler hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.