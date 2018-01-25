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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Gülseli KENARLI /İSTANBUL,(DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Dr

25 Ocak 2018 16:40

Gülseli KENARLI /İSTANBUL,(DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Dr. Karin Kneissl ile  bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, sabah İstanbul\'a gelen mevkidaşı Kneissl ile Beşiktaş Dolmabahçe\'de bulunan Başbakanlık çalışma ofisinde biraraya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından öğle yemeğine geçildi. Büyükada\'da yapılması planlanan görüşme hava muhalefeti nedeniyle Başbakanlık çalışma ofisine alındı. İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

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