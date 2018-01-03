Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor

2018'in Ankara-Berlin ilişkilerinde çok daha iyi bir yıl olacağı beklentisi içinde olduğunu belirten Çavuşoğlu’nun 6 Ocak Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geleceği bildirildi.

Türkiye'deki gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluşan Çavuşoğlu'nun söz konusu görüşmeyle ilgili bilgi verirken, "Bizim Almanya ile hiçbir problemimiz yok. Almanya ve bazı ülkelerin var. Bize ne olduğunu söylemeliler" dediği aktarıldı. Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkileri daha iyi noktaya getirmek istediklerini de belirtti.

"AB ile ilgili plan hazırladık"

Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da konuşan Çavuşoğlu, "AB'nin Türkiye'ye saygı duymayı öğrenmesi, eşit olarak görmesi ve değerlendirmelerini AB'ye tam üyelik çerçevesinde yapması" durumunda ilişkilerin daha sağlıklı yürüyeceğini belirterek, "Patronluk taslama dönemi bitti. AB de bunu anlamaya başladı" dedi.

AB'ye vize serbestisi konusunda 65 kriterde sorun olmadığını, diğer kriterlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'de dört bakanla bir araya geldik, bir plan hazırladık. Başbakan ve Cumhurbaşkanına arz edip son talimatlarıyla bunu AB ile paylaşacağız" diye konuştu.

Olumlu mesajlar vermişti

Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda, hem Türkiye hem de Almanya'nın "ilişkileri normalleştirmeye hazır" olduğunu ifade etmişti.

Ankara-Berlin ilişkileri, Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki OHAL uygulamaları nedeniyle gerilmişti.

dpa'ya verdiği röportajda, Berlin'den Türkiye'ye yöneltilen "Alman vatandaşlarının siyasi gerekçelerle" tutuklandığı eleştirisini de yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biz Alman hükümetine bunun doğru olmadığını söyledik. Neden insanları hapse atalım? Almanya'dan bunun karşılığında bir şey almak için mi? Hayır!" demişti. Gabriel'in Türkiye'de tutuklu bulunan Almanların "rehin" alındığı sözlerine tepki gösteren Çavuşoğlu, bunun "seçimden önce kullanılmış yanlış ve popülist söylemler" olduğu görüşünü dile getirmişti. elinde kaldın!”Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya’ya gidiyor. 2018'in Ankara-Berlin ilişkilerinde çok daha iyi bir yıl olacağı beklentisi içinde olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 6 Ocak Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geleceği bildirildi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Türkiye'deki gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluşan Çavuşoğlu'nun söz konusu görüşmeyle ilgili bilgi verirken, "Bizim Almanya ile hiçbir problemimiz yok. Almanya ve bazı ülkelerin var. Bize ne olduğunu söylemeliler" dediği aktarıldı. Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkileri daha iyi noktaya getirmek istediklerini de belirtti.

"AB ile ilgili plan hazırladık"

Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da konuşan Çavuşoğlu, "AB'nin Türkiye'ye saygı duymayı öğrenmesi, eşit olarak görmesi ve değerlendirmelerini AB'ye tam üyelik çerçevesinde yapması" durumunda ilişkilerin daha sağlıklı yürüyeceğini belirterek, "Patronluk taslama dönemi bitti. AB de bunu anlamaya başladı" dedi.

AB'ye vize serbestisi konusunda 65 kriterde sorun olmadığını, diğer kriterlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'de dört bakanla bir araya geldik, bir plan hazırladık. Başbakan ve Cumhurbaşkanına arz edip son talimatlarıyla bunu AB ile paylaşacağız" diye konuştu.

Olumlu mesajlar vermişti

Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda, hem Türkiye hem de Almanya'nın "ilişkileri normalleştirmeye hazır" olduğunu ifade etmişti.

Ankara-Berlin ilişkileri, Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki OHAL uygulamaları nedeniyle gerilmişti.

dpa'ya verdiği röportajda, Berlin'den Türkiye'ye yöneltilen "Alman vatandaşlarının siyasi gerekçelerle" tutuklandığı eleştirisini de yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biz Alman hükümetine bunun doğru olmadığını söyledik. Neden insanları hapse atalım? Almanya'dan bunun karşılığında bir şey almak için mi? Hayır!" demişti. Gabriel'in Türkiye'de tutuklu bulunan Almanların "rehin" alındığı sözlerine tepki gösteren Çavuşoğlu, bunun "seçimden önce kullanılmış yanlış ve popülist söylemler" olduğu görüşünü dile getirmişti. elinde kaldın!”