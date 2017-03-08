Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da konuştu: Bize ders vermeye kalkmayın

Türkiye ile Almanya arasında, Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel’in İstanbul’da tutuklanması ve ardından Türk bakanların bu ülkedeki seçmenlere hitaben yapacağı konuşmaların iptal edilmesi ile tırmanan gerilim kriz boyutuna ulaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın Almanya’da planladıkları konuşma programlarına yerel yönetimlerce izin verilmemesinin ardından son haber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “NAZİ” benzetmesi yaparak “Almanya’yı dünyaya rezil edeceğini” açıklaması ve Berlin’in “Rezilce” ifadesini de içeren sert yanıtından sonra Çavuşoğlu’nun Hamburg’da konuşma yapacağı salon için yerel yönetimin izin vermediği haberi geldi.

Sabah yaptığı konuşmasında karara "Ben bugün Hamburg'a gidiyorum. Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Kimse engelleyemez. Engellemeye de kalkmamalı" ifadeleriyle tepki gösteren Çavuşoğlu, Hamburg’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nun rezidansında konuşma yaptı. Katılımcılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli’nin selamını getirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, konuşmasının bir bölümünden 'Kahrolsun PKK' sloganları atılınca 'Öyle demeyin PKK'nın dostları üzülür sonra' diyerek cevap verdi.

Konuşmasında Almanya'yı eleştiren Çavuşoğlu, "Bize insan hakları ve demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın" ifadelerini kullandı. Bakanların referandum kapsamında yapacağı etkinliklerin iptal edilmesini eleştiren Çavuşoğlu, “Engellemeler bağlarımızı koparamaz” dedi.

"20 yıldır çalışan salon şimdi kapatıldı"

Çavuşoğlu daha büyük mekanda buluşmak ve çevredekileri de sesle rahatsız etmek istemediklerini ancak bunun sorumlusunun, toplantıları engelleyenler olduğunu belirtti.

Üç görüşme salonunun iptal edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “20 yıldır çalışan salonu, şimdi kapattılar, bu zamana kadar neredeydiniz? Bu sistematik bir engellemedir. Almanya her zaman dost gördüğümüz, dost görmek istemediğimiz bir ülkedir ama Almanya’nın sistematik Türkiye karşıtlığı. Vatandaşlarımıza yaptığı baskı, dostluğumuza yakışmaz” diye konuştu.

"Engellemeler bağlarımızı koparamaz"

Çavuşoğlu, Almanya hükümetini “Bize insan hakları ve demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın” sözleriyle eleştirdi. Alman politikacıların Türkiye’deki vatandaşlarıyla istedikleri zaman bir araya geleceğini ifade eden Çavuşoğlu, bunun demokrasinin gereği olduğunu vurguladı.

“Engellemeler bağlarımızı koparamaz” diyen Çavuşoğlu, Alman hükümetine “Lütfen bu yanlış uygulamalarınızdan vazgeçin. Bizim Almanya’daki seçimlerde hiç baskı yaptığımızı, yönlendirme yaptığımızı gördünüz mü? Biz dost bir ülkenin iç siyasetine karışmama prensibi edindik” şeklinde seslendi.

Çavuşoğlu, Almanya’da “evet” diyenlerin engellendiğini “hayır” diyenlere ise yardımcı olunduğunu savundu.

Avrupa’da ırkçılığın yükseldiğini kaydeden Çavuşoğlu, yarın Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’le yapacağı görüşmede bu konunun gündeme geleceğini açıkladı.