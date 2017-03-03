Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun Gabriel ile 8 Mart'ta bir görüşme gerçekleşeceği belirtildi.

Almanya'ya eleştiri

Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye miting ve toplantı için izin verilmemesi dolayısıyla Alman hükümetini sert bir dille eleştirerek, Türkiye'nin hiç çekinmeden her türlü karşılığı vereceğini söylemişti

Çavuşoğlu, görüşmeden önce Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamayla Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı duyurulan toplantıya verilen iznin geri çekilmesini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı, "Bizimle çalışmak istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz" dedi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Gaggenau kentinde, Bozdağ'ın Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından düzenlenen bir etkinlikte Türkiye kökenlilerle bir araya gelerek, 16 Nisan'daki referandumda 'evet' oyu için destek istemesi planlanıyordu.

'Alman derin devletinin sistematik bir uygulaması'

Ancak, Gaggenau belediyesi bu etkinlik için verilen izni, yoğun talep ihtimali üzerine salonun ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle geri çekti.

Bozdağ, bu karara sert tepki göstererek, Alman mevkidaşıyla planlanan görüşmesini ve Almanya gezisini iptal etti.

Bozdağ'a toplantı izni verilmemesinin ardından, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Perşembe günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Çavuşoğlu, Almanya'da Türkiye kökenlilerin düzenlediği toplantıların daha önce de benzer şekillerde iptal edildiğini anımsatarak, "Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi" diye konuştu ve şunları ekledi:

"Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız."

Kısa süre önce Almanya ile Türkiye ilişkilerinde sıkıntı yaratan bir diğer konu da Die Welt'in Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması olmuştu. Almanya bu tutuklamaya sert tepki göstermiş ve kararı protesto etmek için Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Yücel'in tutuklanmasını iki ülke ilişkilerinde "son dönemin en büyük sorunlarından biri olarak tanımlamıştı.