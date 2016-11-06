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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşını telefonda bekletti, görüşme talebine yanıt vermedi!

Almanya ve Türkiye arasındaki gerilim yeni bir boyuta ulaştı

06 Kasım 2016 00:37

Almanya-Türkiye ilişkilerinde haftalardır süren gerginlik, Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon ve HDP'li milletvekillerinin tutuklanması ile yeni bir boyuta ulaştı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi yapmak için iki kez tarih belirlendiği, ancak ikisinde de Steinmeier’in telefonda bekletildiği, Türk tarafının programı nedeniyle bunların son anda iptal edildiği öğrenildi. Hatta Steinmeier’in ziyareti için haftalar öncesinde bir tarih önerildiği, söz konusu tarihten iki gün önce “bize uygun değil” yanıtının verildiği belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in talimatıyla,  Türkiye’nin  Berlin’deki en üst düzey diplomatı olan Maslahatgüzar Ufuk Gezer, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Steinlein’ın, Gezer ile görüşmesinde, son gelişmelerle ilgili kaygılarını net ifadelerle aktardığı öğrenildi.

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi ile darbe girişiminin aydınlatılması çabalarının hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu olması gerektiği vurgulayan Steinlein, muhalefetin susturulması ve hapsedilmesinin kabul edilemez olduğunu aktardı.

Alman diplomatik kaynaklar, yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin gergin geçmediğini, dostane bir şekilde konuşulduğunu aktardılar. Gezer’in de görüşmede, tamamen hukuk çerçevesinde hareket edildiğini aktardığı öğrenildi.

 

Steinmier, Çavuşoğlu ile görüşmedi

 

Steinmeier ile Çavuşoğlu’nun telefon görüşmeleri konusunda yaşanan sıkıntılar da gerginliğin bir göstergesi olarak görülüyor. 

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