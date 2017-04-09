Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKP'nin referandum anketlerinin sonuçlarını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yüzde 56, 58 ve 60'a yakın evet çıkan anket sonuçları var. Bu hafta içinde yüzde 60'ı geçecek. Ben daha önce tahmini söylemiştim, yüzde 63. Antalya'da da yüzde 60 üzerinde 'evet' çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Antalya'da bulunan Çavuşoğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen organizasyonla Alanya ilçesinde bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 16 Nisan referandumu ile ilgili anket çalışmaları olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Yüzde 56, 58 ve 60'a yakın evet çıkan anket sonuçları var. Bu hafta içinde yüzde 60'ı geçecek. Ben daha önce tahmini söylemiştim, yüzde 63. Antalya'da da yüzde 60 üzerinde 'evet' çıkacağını düşünüyorum" dedi. Gezi olayları, darbe girişimlerinin tesadüfü değil planlı olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Terör örgütleri 16 Nisan'da hayır için çalışıyor. Millet bunu çok iyi görüyor. Millet hainlere son darbeyi 16 Nisan'da indirecek" dedi.

Yıldırım: Rakam açıklamak saygısızlıktır

Başbakan Binali Yıldırım, , referandum için yapılan anketlerin açıklanmasına tepki göstererek "59 milyon oy kullanacak insan var. Getirdiğimiz şeyi doğru anlatmakla mükellefim. Rakam açıklamak oy verecek olanlara saygısızlıktır. O bir dayatmadır, yönlendirmedir. Bu da vatandaşa karşı hadsizliktir" demişti.