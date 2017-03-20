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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’ye gidiyor

Çavuşoğlu, ABD'de "IŞİD'le mücadele" toplantısına katılacak

20 Mart 2017 23:18

Dün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın çeşitli temaslarda bulunmak ve 'IŞİD'le mücadele' toplantısına katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Çavuşoğlu, ABD'de "IŞİD'le mücadele" toplantısına katılacak.

İki ülkenin dışişleri bakanları, dün telefonda görüşmüştü. Görüşmede, Çarşamba günü Washington'da düzenlenecek IŞİD ile Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ve Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret ele alınmıştı.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın 30 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini söylemişti.

 

 

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