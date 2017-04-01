Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile neler konuştu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’ın ziyareti ve gündemle ilgili konuştu. Görüşmede Tillerson’a “YPG’nin kontrol ettiği yerleri, bölgeyi, güvenli bölge sayamayız” dediklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Neden” diye soran Tillerson’a, bu örgütün yerel halkın büyük bir bölümünü göçe zorladığı yanıtını verdiğini söyledi.

Önceki gün Brüksel’e giden Bakan Çavuşoğlu'na eşlik eden gazeteciler arasında yer alan Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Tillerson ziyaretinde neler konuşulduğunu yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmeyle ilgili Bakan Çavuşoğlu, “Tıpa tıp bizim, Cumhurbaşkanımızın değişik vesilelerle vurguladığı şeyleri söyledi. Yüzde 100 bizim güvenli bölge ile ne kastettiğimizi ve orada ne yapacağımızla ilgili aynısını tekrar etti. Biz şunu da hatırlattık; ‘YPG’nin kontrol ettiği yerleri, bölgeyi, güvenli bölge sayamayız’ dedik. ‘Neden’ diye sordu, ben de açıkladım. Şu ana kadar bizde Suriye’den gelen 300 bin Kürt var. Bunların yüzde 90’ı YPG’nin kontrol ettiği alanlardan gelenlerden. Bunun da büyük bir bölümünü YPG göçe zorladı; neden, kendileri aynı ideolojiyi paylaşmıyor. YPG’nin zulmünü kabul etmiyorlar. Bugüne kadar YPG diğer etnik yapıdan olanları da göçe zorladı” dedi.

"Uçuşa yasak bölge"

“Masada harita var mıydı” sorusuna Çavuşoğlu şöyle yanıt verdi: “Harita var. Tel Abyad örneğini verdik, Afrin vb. demografik yapıyı paylaştık. Teröristlerin kontrol ettiği yer güvenli bölge olmaz. Bu konuyu net bir şekilde konuştuk, görüşlerimiz net bir biçimde örtüşüyor. ‘No fly zone’ (Uçuşa yasak bölge) konusunda bizim görüşümüz var. Onlar ‘No fly zone’dan bahsetmedi. Güvenli bölgeden konuştuk. Amerikalı, şu anda YPG ile işbirliğini savunan askerler bile (ABD Genelkurmay Başkanı Joseph) Dunford dahil, YPG ve PKK’nın farklı olmadığını biliyorlar. Bunlar da biliyorlar. Niye işbirliği yapıyorsunuz, ‘Mecbur kaldık. Aksi seçenekte daha fazla asker göndermek zorunda kalırdık, o yüzden. Alternatifi görmek istiyoruz. Daha karar vermedik’ diyorlar. Ama YPG ile de çalışma ihtimali tamam, henüz ortadan kalkmış değil. Bıraktıkları an YPG işte Rusya’nın kontrolüne girer; öyle bir endişeleri olduğunu anladım. Ben de dedim ki, YPG zaten şu anda Rusya’yı da kullanıyor. İki büyük ülkenin bir terör örgütünü kullanması, yarışa girmesi, rekabet etmesi, doğru değil, acziyettir. O kullanmasın ben kullanayım. Kullandığın terör örgütü. Birbirlerine kaptırmamak yarışı var.”

"İlişkileri etkiler"

“Rakka için seçenek sunuldu mu” sorusuna Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle yanıt verdi: “Tabii tabii, burada yeterince ÖSO var, biz de Türkiye olarak özel kuvvetleri takviye yaparız, Fırat Kalkanı’nı örnek verdik. Siz ve koalisyondan da yine özel kuvvetlerden takviye ve bu işi yaparız yani başarırız. ÖSO ile birlikte hep birlikte yaparız. Şunu da net söylüyoruz, YPG karşılığında bir şey almadan neden kendini riske atsın. Rakka’da bir tane Kürt yok. Yüzde 99’u Türkmen, Arap. Niye savaşsın, niye kendini riske atsın, adam kendine alan arıyor. Oraya giderse Münbiç’te de örneğini gördük çıkmaz, çıkmazsa buranın demografisi değişecek. Müttefikinizi hedef alan, saldıran örgüte destek vermeniz bizi üzer, hem de ilişkilerimizi etkiler.”

YPG’ye ağır silah desteği

ABD’den YPG’ye ağır silah desteği ile ilgili Bakan Çavuşoğlu, “ ‘Ağır silahlar vermedik’ dedi, biz de ‘bazı ağır silahlar verdiğinize dair bilgi ve belgeler var. Kısa vadeli planlar için böyle bir terör örgütü ile olmayın. 68 ülkeyiz. 68 ülke bir şey yapamayacak, başka bir terör örgütü ile işbirliği yap... Olmaz’ dedik.” diye konuştu. Rakka operasyonuyla ABD’nin tutumuna dair, Çavuşoğlu, “ ‘Bu işi Türkiye ile öyle de böyle de yapmak istiyoruz’ diyorlar” dedi. “YPG de olsun Türkiye de olsun” yaklaşımıyla ilgili Çavuşoğlu, “Hayır hayır, öyle bir şey demiyorlar. ‘Daha henüz karar vermedik. Ama ne olursa olsun Türkiye ile yapmak istiyoruz’ diyorlar. Biz de diyoruz ki YPG’nin olduğu yerde biz olmayız” dedi.

Fırat Kalkanı Harekâtı

Fırat Kalkanı harekâtı ile ilgili Çavuşoğlu, “Buralarda şehir kurulması gerekiyor. Amerika da aynı şeyi söylüyor. Buraların güvenliğini sağlayacak yeterli kişilerin eğitilip donatılıp konulması lazım. Ancak yerel kuvvetler tamamen buraları kontrol etme durumunda olduğunda o zaman ancak azaltma veya başka şeyler değerlendirilir. Sadece almak yetmez her an dengeler değişebilir. Şu anda çekilme gibi bir plan yok” diye konuştu.

Sincar mesajı

Irak’ın Sincar bölgesiyle ilgili bakan Çavuşoğlu, “Sincar üzerinde askeri seçenek gerekirse değil, kullanacağız, orada oldukları sürece kullanacağız. Kandil neyse bizim için orası odur, PKK var. Bugün ABD de bunu söyledi, ‘Sincar dahil her yerde PKK’nın çekilmesi ve elimine edilmesi ile ilgili her türlü planımız var, sizinle beraber hareket edeceğiz’ dedi. Başbakanımıza da Cumhurbaşkanımıza da söyledi” dedi. Çavuşoğlu, Kerkük’teki kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının çekilmesi kararının alınmasıyla ilgili de, “Kerkük ile ilgili yapılan şey tamamen yanlış. Valiliğin tasarrufu ama Erbil’in haberi olmadan olmaz. Irak’ın içinden geçtiği sürece bakarsak, bu bir fırsatçılık, güven zedeleyici bir şey” dedi.

FETÖ konusu

FETÖ konusunda ABD’nin pozisyon değişikliği ile ilgili, Çavuşoğlu, “Pozisyon değişikliği, olması lazım. Beklentimizi söyledik şu ana kadar olumsuz bir şey duymadık, en azından idari soruşturmaların yapılması, idari tedbirlerin alınması lazım” dedi. Adil Öksüz konusuyla ilgili Çavuşoğlu, “Onun sorulacağını biliyorlardı. Gündeme getirmedik, öbür konular daha önemli olduğu için. Kendisine ‘niye Adil Öksüz’ü aradınız’ diye gündeme getirmedik. O daha çok büyükelçilik üzerinden takip edilecek bir konu” diye konuştu.

Hollanda’nın Türk bakanları engellemesiyle ilgili Çavuşoğlu, “Bir özür dilemeleri lazım; iki soruşturma yapmaları lazım. Ondan sonra hangi adımları atabileceğimizi oturup konuşmamız lazım. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Özürün terminolojisini tartışmayalım” dedi. Bu ülkeye gidip gitmeyeceği sorusuna Bakan, “Ben gitmem, niye gideceğim? Hollanda’ya ne ihtiyacım var. İlişkiler düzelmeden gitmem ben” yanıtını verdi. AB ile müzakereleri durdurulmasıyla ilgili referanduma dair Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız söyledi, ‘Böyle giderse sorarız’ dedi, ama bu net kendi aramızda görüşülmüş konu değil” dedi.

"Darbe videsu izledik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görüşmesiyle ilgili Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı çok net mesajlar verdi, ‘YPG tercih edilirse ilişkilerimizi etkiler, müttefikliğimize yakışmaz, biz böyle bir şeyde olmayız’ diye olası yansımaları net ifadelerle söyledi. Sonra darbe gecesinin videosunu izlettik; görüşme iki saat sürdü, beklediğimizden uzundu. Bazı yerlerde ‘Neresi’ vb. diye sordu. Her şeyi ifade ettik, etkilendi. (ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett) McGurk, Başbakan’la ve bizimle görüşmeye katıldı. ÖSO ve diğer konularla ilgili teknik sorular sordular” dedi.