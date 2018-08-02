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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yüz yüze görüşecek

Çavuşoğlu, Pompeo ile dün telefonda görüşmüştü

02 Ağustos 2018 11:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile cuma günü Singapur'da görüşecek.

Beyaz Saray, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın ‘durumuyla’ ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağını açıkladı. Türkiye'den ABD'ye "karşılık verilecek" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile dün telefonda görüşmüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşmişti.

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