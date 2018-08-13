Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD yaptırım ve baskı ile bir şey elde edemez

10. Büyükelçiler Konferansı’nın açılışı kapsamında konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin olarak "ABD yaptırım ve baskı ile bir şey elde edemez" dedi. Çavuşoğlu, "ABD'nin geleneksel dostluk ilişkilerine sadık kalmasını bekliyoruz. Biz bu süreçte de son derece yapıcı olduk" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu ABD'nin yaptırımlarına yönelik, "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"ABD'nin yaptığı insani yaptırım, 6.3 milyar dolarken, Türkiye'nin yaptığı insani yaptırım 8.3 milyar dolar. Dünyada en fazla koruma sağlıyoruz. Güçlünün değil, mazlumun hakkını savunuyoruz. Temel önceliklerimiz açık ve şeffaftır. Demokrasinin en büyük düşmanı olan terör örgütlerine karşı işbirliğimizi sürdüreceğiz. Türkiye'ye yönelik art niyetle yürütülen propagandalara karşı çalışacağız.

"NATO ilişkilerine sadık kalmalarını bekliyoruz"

"ABD ile son dönemde arzu etmediğimiz ilişkilere geldik. ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır sergiledi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar,i biliyorlar ki 15 Temmuz sürecinin arkasında FETÖ var. Bizden dosyalar istediler, hepsini ilettik. Bu örgütün lideri hayatını çok rahat şekilde Pensilvanya'da sürdürüyor. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavrı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sürüdüror. Genel dostluk ilişkilerimize, NATO ilişkilerine sadık kalmalarını bekliyoruz. İç siyasetle ilgili kafa karışıklığını sürdürüyor."

İlişkilerimizi düzeltmek için üstümüze düşeni yaptık. Dayatmalarla bir yere varmamız mümkün değil. Yaptırım ve yatırımlarla bir şey elde edemeyeceğini ABD'nin artık anlaması gerekiyor. AB ülkeleri kendi içlerinde standartlarından geri adım atsalar dahi, biz standartlarımızda en yukarıya adım atacağız.

"AB ülkeleri kadar biz de Avrupa'da ev sahibiyiz"

AB ile vize serbestiyeti ile ilgili onların adım atmalarını bekliyoruz. AB ülkeleri kadar biz de Avrupa'da ev sahibiyiz. Bugün sorunlu bir aile olsa da, Avrupa bizim de ailemiz.

"Çevremizde yangın var. Ortadoğu bugün üzüntü verici bir durumdadır. Özellikle Suriye ve Irak... Türkiye, 8. yılına giren savaşta 3.5 milyon Suriye halkına ev sahipliği yapıyor. Biz desteğimizi onlardan asla esirgemedik."