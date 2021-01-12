Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Ross ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Ross'un görüşmesinde, ikili ekonomik ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
Telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti. Çavuşoğlu, gün içinde ayrıca Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman'la telefonda görüştü.
Çavuşoğlu Pakistan'a gitti
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey hazırlıkları ve Karaçi Başkonsolosluğu açılışını gerçekleştirmek üzere Pakistan’a gitti.