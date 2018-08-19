Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD sorunları çözmek istemiyor, seçim malzemesi yapmak istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ABD ilişkilerine ilişkin olarak ABD'nin ilişkileri normalleştirmek istemediği, seçime kadar sürdürmek istediğini iddia etti. Çavuşoğlu, "Tüm sorunlar çözülebilir ama dayatmayla tehditle değil. Ben kendilerine de söyledim. Öyle görülüyor ki siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi siyasi kaygılarınızla hareket ediyorsunuz ve kendi seçimlerinize malzeme yapmak istiyorsunuz, çünkü sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil" dedi.

Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılış programı kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler konusunda, "Varolan sorunların çözülmesi konusunda biz diplomasiyi işlettik. Sorunların çözümü konusunda önerilerde de bulunduk. Varolabilir sorun yaşanabilir, yarın yine yaşanabilir. Ama sorunun çözülmesi konusunda çaba sarf edeceksiniz, birlikte, karşılıklı, beraber hangi adımlar atılabilir? Bunlar konuşulur. Ama ABD daha çok tehdit dili, ara ara bu konularda birlikte çalıştık, yol haritaları gitti geldi. Bu toplantılar yapıldı ama bu toplantılardan hemen sonra veya sonunda, önünde, ortasında bir bakıyoruz farklı bir açıklama, tehdit dili geliyor, bir dayatma anlayışı var. Onlara diyoruz ki, bu yaklaşımla bir yere varamayız.

"Öyle görünüyor ki ABD sorunları çözmek istemiyor"

Hukuk var, her ülkenin yargısı var. İç hukuk var, bir de uluslararası sözleşmeler var Türkiye ve ABD'nin taraf olduğu. Tüm sorunlar çözülebilir ama dayatmayla tehditle değil. Ben kendilerine de söyledim. Öyle görülüyor ki siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi siyasi kaygılarınızla hareket ediyorsunuz ve kendi seçimlerinize malzeme yapmak istiyorsunuz, bunu seçime kadar da uzatmak istiyorsunuz. Çünkü sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Tamam kendi aralarında farklı kişilerden farklı açıklamalar geliyor. Onların içişleri diyebiliriz ama bizi de ilgilendirdiği, tüm dünyaya yansıdığı için bu konularda yorum yapma hakkımız var. Orada bir kaos var. Aynı kurum içinde bile bakan ve yardımcıları arasında farklı tutumlar gördük, görüyoruz. Bu da var ama öyle görünüyor ki, benim de izlenimim ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Ama bizim Amerikan halkıyla da bir problemimiz yok. Amerikan halkı da gerçekleri görmeye başladı." dedi.