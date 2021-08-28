Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Afganistan'da Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.