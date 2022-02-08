Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede, Rusya Federasyonu ile Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında bilgi verdi.

Kuzey Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan ile devam eden normalleşme süreci de ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ı 11- 13 Mart'ta gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

Blinken ayrıca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.