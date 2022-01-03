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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

"Rusya-Ukrayna gerginliği, Türkiye-ABD ilişkileri, Sudan Etiyopya ve Kafkaslar'daki gelişmeler ele alındı"

03 Ocak 2022 22:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (3 Ocak) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alınmıştır” denildi. (İHA)

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