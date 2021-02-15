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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı

15 Şubat 2021 19:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı.

Antony BlinkenMevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıABD Dışişleri Bakanı
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