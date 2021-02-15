Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız, ABD DB’yi yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Yeni ABD Yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalınmıştır.

"Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinilmiştir.

"Görüşmede ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir.

"İki Bakan önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

"Blinken, ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluk taşıdığı görüşünü teyit etti"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Blinken, demokratik kurumların, kucaklayıcı yönetimin ve insan haklarına saygının öneminin altını çizdi" ifadeleri yer aldı. Açıklamaya göre Blinken, "ABD ile Türkiye arasındaki uzun erimli ilişkinin ve terörizm karşısındaki ortak çıkarların önemini" de vurguladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın açıklamasında, Gara'da 13 Türk vatandaşının cenazesinin bulunmasıyla ilgili de şu ifadeler yer aldı:

"Bakan Blinken, Türk rehinelerin Kuzey Irak'ta öldürülmesine ilişkin baş sağlığı mesajını iletti ve ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluk taşıdığı görüşünü teyit etti."

Öte yandan Blinken'ın Türkiye'yi, "Rus S-400 sistemlerini kullanmamaya" çağırdığı belirtildi.