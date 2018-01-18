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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD bize verdiği sözü tutmadı

"ABD, YPG'deki silahları toplayacağı sözünü tutmalı"

18 Ocak 2018 15:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye Münbiç'de verdiği sözü tutmadığını söyledi. ABD'nin YPG ile ilgili yaptığı açıklamaların da tatmin edici olmadığını belirten  Çavuşoğlu, "ABD'ye yönelik güvensizliğimiz devam ediyor. ABD'den somut olarak adım görmemiz gereriyor" dedi.

ABD'nin YPG'deki silahları toplama sözünü kendilerine verdiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "ABD, YPG'deki silahları toplayacağı sözünü tutmalı" şeklinde konuştu. 

"ABD teröristlerle işbirliğini bırakmalıdır" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'un Irak'ta yaşananlardan ders almadığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriyeli Kürtleri YPG'nin temsil etmediğini söyledi. 

İdlib'deki gelişmeleri de değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile ortak adımlar atıyoruz" vurgusu yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Esad rejiminin İblib'deki ilerleyişinin de durdurulması gerektiğini belirtti.

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