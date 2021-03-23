Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilci Josep Borrell ile görüştü.

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Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, düzensiz göç ve terörle mücadelede daha fazla işbirliği gerekiyor. Suriye, Afganistan ve Libya dahil bölgesel konuları ele aldık."