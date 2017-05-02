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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB ile büyük zirve yapılacak

NATO zirvesi 24-25 Mayıs'ta yapılacak

02 Mayıs 2017 19:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile büyük bir zirve gerçekleştireceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "NATO marjında 24-25 Mayıs'ta yapılacak zirvede AB yetkilileriyle görüşmelerin ardından, AB ile büyük zirve yapılacak" diye konuştu.

"AB, hatalarını anlamaya başladı"

Çavuşoğlu, 28 Nisan'da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Malta'da açıklamalarda bulunmuş, AB liderleri artık hatalarını anladı, Türkiye'yle ilişkileri nasıl düzeltebiliriz diye sormaya başladılar. Biz de onlara açık açık hatalarını söyledik" demişti.

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Mevlüt ÇavuşoğluAvrupa BirliğiNATOzirve

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