Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 31 Mayıs'ta Yunanistan'a gideceğim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mayıs'ta Yunanistan'a gideceğini açıkladı.

TRT Haber, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, gelen davet üzerine pazartesi günü Yunanistan'a gideceğini duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, nisan ayında Türkiye'ye gelmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias, görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında tartışmıştı.Çavuşoğlu, Dendias'ın açıklamalarına "Basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız" sözleriyle tepki gösterirken, "Bizim arzumuz iki komşu ülke olarak görüşmelere devam etmek" demişti.

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