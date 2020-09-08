Dışişleri Bakanı Çauşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan krize ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor. Bizim Akdeniz'deki tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde" diyen Çavuşoğlu, "Masada psikolojik üstünlüğü kaybettikleri için devamlı agresifler. Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var" dedi.

Çavuşoğlu, "10 km kare alana, 40 km kare kıtasahanlığı istemek arsızlık. Yunanistan'a iftira atmak için bunları söylemiyoruz, her şey ortada" diye konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ağustos başından bu yana Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama konusunda yetki alanı üzerine gerginlik yaşanıyor. Oruç Reis gemisi, Türk donanmasına ait savaş gemileri eşliğinde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürütmek için seyrini gerçekleştiriyor. Yunanistan ise Oruç Reis'in kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı içerisinde "yasa dışı” olarak hareket ettiğini belirterek Yunan donanma gemileriyle Oruç Reis'i takip ediyor ve geminin işini yapmasına engel olmaya çalışıyor. Türkiye, Yunanistan'ın iddiasını reddediyor ve Oruç Reis'in faaliyet gösterdiği alanların Türk yetki alanı içerisinde olduğunu belirtiyor.

"Ciddi bir zulüm politikası izliyor"

Ayasofya konusunda Yunanistan2ın gösterdiği tepkiyi de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan'dır. Ciddi bir zulüm politikası izliyor. Ayasofya'nın kültür mirasını yok ettiğimiz söyleniyor, kim korudu bugüne kadar? Camiyken de müzeyken de korundu. Bu konuda görüş bildiren UNESCO'dur, şeffaf biçimde herkes görüyor. Bugün İnsan Hakları Mahkemesi daha dün, kararlarını uygulamadığı için Yunanistan'ı eleştirdi. Batı Trakya ile ilgili uygulamadığı 3 tane anlaşma var. Ege'de kaç kişi bunlar yüzünden öldü. İnsanların botlarını batırıp öldürmek insani değil. DHKP-C, PKK, FETÖ Yunanistan sokaklarında geziyor, biz böyle şeylere müsade etmeyiz. Yunanistan kendisine güveniyorsa, cesareti varsa, gelsin masaya otursun, haklı olduğunu orada söylesin, bizim de söyleyeceklerimiz var."

Çavuşoğlu açıklamalarının devamında da şöyle konuştu:

"PKK en çok Kuzey Irak'a zarar veriyor. Bin tane köyü elinde tutuyor. Asıl hedefi el birliğiyle buraları ele geçirmektir. Barzani'nin de söylediği gibi tutsak politikası izliyor, zorla çocukları dağa götürüp eline silah veriyor. Barzani'nin Türkiye ziyaretinde de PKK ile ilgili neler yapabileceğimizi konuştuk. Neden görüştüğümüz, neden onların bayrağının olduğu gibi eleştiriler görüyoruz ama Kürt kardeşlerimizi de PKK gibi gösterirsek olmaz. Cumhurbaşkanımızın da Kürt kardeşlerimiz için neler yaptığı ortadadır."