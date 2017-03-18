Dışişleri Bakanı: Biz ayakta kalırız, Avrupalılar aklını başına toplasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'nın uçuruma gittiği iddiasında bulundu. Çavuşoğlu, "Biz her şartta ayakta kalmayı başarırız. O yüzden Avrupalılar aklını başına toplasın" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Antalya’da yaptığı konuşmada Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı öncesindeki döneme sürüklendiği iddiasında bulundu. Çavuşoğlu, “Bu Avrupa için Avrupa halkları için felakettir. Biz her şartta ayakta kalmayı başarırız. O yüzden Avrupalılar aklını başına toplasın. Bugünkü bu çok tehlikeli trendi durdurmak için beraber çalışalım” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde düzenlenen programa katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda toplananlara hitap etti. Başkanlık sisteminin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu savunan Çavuşoğlu, bunun daha önceki dönemlerde de söylendiğini belirtti.

Geçmişte yaşanan kavgalar ve koalisyonların ülkeyi bir gecede fakirleştirdiğini öne süren Çavuşoğlu, Türkiye’nin geri gittiğini ve darbeler altında ezildiğini dile getirdi.

“Avrupa’yı uçuruma götürüyorsunuz”

Çavuşoğlu, Türkiye’ye hiçbir ülkenin hükmedemeyeceğini, dost ve samimi olanlarla her türlü işbirliğini yapacaklarını ifade etti.

Avrupa devletlerinin eleştiren Çavuşoğlu, “Avrupa’nın ne kadar değeri varsa gömüyorsunuz suyun altına. Avrupa’yı uçuruma götürüyorsunuz, farkında değilsiniz. Avrupa’yı İkinci Dünya Savaşı öncesine sürüklüyorsunuz, uyanın artık uyanın. Bu Avrupa için Avrupa halkları için felakettir. Biz her şartta ayakta kalmayı başarırız. O yüzden Avrupalılar aklını başına toplasın, bugünkü bu çok tehlikeli trendi durdurmak için beraber çalışalım” dedi.

Konuşmasının ardından Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Çavuşoğlu’na annesi Fatma Çavuşoğlu’nun adının verileceği ve üzerinde annesiyle yüksekokulun fotoğrafının bulunduğu tablo hediye etti. Bakan Çavuşoğlu, törenin ardından Gündoğmuş Belediye binasının açılışını yaptı.