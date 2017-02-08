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BBC Türkçe

Dışişleri Bakanı: Bir sonraki hedef Rakka

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Suriye'deki bir sonraki hedefinin Rakka operasyonu olduğunu ve özel kuvvetleri devreye sokabileceklerini söyledi.

08 Şubat 2017 16:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'de Türk ordusunun ve Suriyeli muhaliflerin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı önemli ilerleme sağlandığını ve bir sonraki hedefin Rakka kenti olacağını söyledi.

Çavuşoğlu Ankara'da basına yaptığı açıklamada ''Bundan sonraki hedef Suriye'de Rakka operasyonudur. Biz bölgesel ülkeler olarak koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetleri devreye sokabiliriz'' dedi.

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesini de değerlendiren Çavuşoğlu, iki liderin IŞİD konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı ABD ile ortak hedeflerinin IŞİD'le mücadele olduğunu ve iki liderin bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiğini değerlendirdiklerini aktardı.

Çavuşoğlu "El Bab operasyonunun bir an önce tamamlanması gerekiyor. Son günlerde bizim askerlerimiz ve ÖSO'ya mensup askerler ciddi mesafe katetmişlerdir. Koalisyonun da havadan verdiği destek de katkı sağlamıştır. Bundan sonraki hedef Suriye'de Rakka operasyonudur. Başka terör örgütleriyle değil doğru kişilerle yapılması gerekiyor. Biz bölgesel ülkeler ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekir.''

Çavuşoğlu Obama yönetimiyle Suriye konusunda aynı fikirde olmadıklarını da söyledi.

Çavuşoğlu "Bir önceki yönetime sözümüzü dinletemedik. PYD gibi DEAŞ'tan farkı olmayan bir terör örgütüne destek verildi. Bu Suriye'nin geleceği için çok tehlikeliydi. Biz ABD'yle, Suriye'nin geleceği için işbirliği yapacağız. Bundan sonra mücadelemizin daha etkili olacağını düşünüyorum. Kısa süre içerisinde DEAŞ'ı Suriye ve Irak'tan temizleyebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) bugün yapılan açıklamada Suriye'de IŞİD'in elinde bulunan El Bab kasabası yakınlarında stratejik önemdeki tepelerin Suriyeli muhalifler tarafından ele geçirildiği bildirildi.

TSK Fırat Kalkanı harekatı kapsamında 2 askerin şehit olduğunu ve 15 askerin yaralandığını da duyurdu.

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