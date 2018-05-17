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Dışişleri Bakanı: Bağımsız Filistin devletinin tanınması için çalışacağız

"Çabalarımızın tek gayesi var, artık Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulmak"

17 Mayıs 2018 18:18

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık bağımsız bir Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e üye olması için gece gündüz çalışacağız ve bu oluncaya kadar da durmayacağız, yorulmayacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Konya Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katıldı.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bügüne kadar bağımsız Filistin devletini tanımak isteyip de tanımakta tereddüt eden ülkelere karşı tüm uluslararası camiayla birlikte dayanışma içinde olacağız, o ülkeleri de teşvik edeceğiz. Artık bağımsız bir Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e üye olması için gece gündüz çalışacağız ve bu oluncaya kadar da durmayacağız, yorulmayacağız."

Çavuşoğlu, "Çabalarımızın tek gayesi var, artık Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulmak. İsrail'in yaptıkları da yanına kalmamalıdır. İsrail hesap vermelidir ve hesap da verecektir. Bunun da peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

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