Dışişleri Bakanı Avrupa'ya vizesiz seyahat için tarih verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 70 ülkeyle vizeleri kaldırmışız ama bu yetmez, inşallah 2,5 - 3 sene içinde Schengen ülkelerinde de vizeleri kaldıracağız ve vatandaşlarımız Schengen ülkelerinin hepsine vizesiz bir şekilde seyahat edebilecekler" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) toplantı salonunda sivil toplum kuruluşları ile turizm sektörü temsilcileri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak, aile içi şiddete yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini ve bu konuda erkeklere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Vizesiz seyahat imkânı

Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının da vizesiz seyahat etme imkanı için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Avrupa Birliği ülkeleri Dışişleri Bakanları ile iki gündür vizesiz seyahat ile ilgili görüşmeler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 70 ülkeyle vizeleri kaldırmışız ama bu yetmez, inşallah 2,5 - 3 sene içinde Schengen ülkelerinde de vizeleri kaldıracağız ve vatandaşlarımız Schengen ülkelerinin hepsine vizesiz bir şekilde seyahat edebilecekler" dedi.

'Turizm daha iyi olacak'

Turizm sektörünün bu yıl ki endişelerine değinen Çavuşoğlu, "Bu yıl tüm zorluklara rağmen turizmde geçen yılı aramayacağımızı hatta daha da üstüne çıkacağımızı söyleyebilirim. Ocak ayında turist sayısı geçen yıla göre arttı, birçok ülkeden de şimdiden rezervasyonlarda çok ciddi bir artış var" diye konuştu.

Bunları teselli olarak söylemediğini, gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Çavuşoğlu, her türlü olasılıklara karşı da tedbirli davranılması gerektiğini bildirdi. Bu alanda karamsar bir tablo çizilmemesini isteyen Bakan Çavuşoğlu, turizmin daha da iyi olacağını kaydetti.

‘6,5 milyon insan e-vize sisteminden vize aldı’

Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelecek yabancı turistlerin önlerindeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Bu doğrultuda e-vize sistemi uygulamasını başlattıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 6,5 milyon insan e-vize sisteminden vize aldı. Havalimanlarındaki kuyrukları kaldırıyoruz. İnsanlar, evinden, iş yerinden ya da kafelerden sisteme giriyor, 3 dakika içinde e-vizesini alıyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'dan Türkiye'ye kimlikle gelinebilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Çinli turistte artış beklentisi

Dünyanın her yerine giden ve çok ciddi paralar harcayan Çinli turistleri de Türkiye'ye çekmek için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Çin vatandaşlarına bir şart koymuştuk, e-vize alabilmesi için Schengen yada OECD ülkelerinden bir tanesinden vize alma şartı koymuştuk, şimdi bunu da kaldırdık ve bir patlama bekliyoruz. Kaldırdığımız günden bu yana vize alan Çinli sayısı da artmaya başladı. Bugün 150 milyondan fazla Çinli seyahat ediyor, bize gelen sadece 130 bin. Bizim en az 5 milyon Çinliyi de Japon'u da ülkemizde ağırlayabilmemiz lazım."

Gazipaşa Havalimanı'na 1 milyon yolcu beklentisi

Çavuşoğlu, Gazipaşa Havalimanı'nın Alanya ilçesindeki turizm hareketliliğinde etkin rol üstlendiğini belirtti. Havalimanı'nın açılmadan önce imkansız bir proje olarak değerlendirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu havalimanına bu yıl 1 milyon yolcu bekliyoruz. İnandık ve başardık. İnandığınız bir yolda geri adım atmayacaksınız, ilerliyorsanız, görüyorsanız mutlaka başaracaksınız. Benim hayat felsefem hep bu oldu. Hiç bir zaman pes etme" diye konuştu.