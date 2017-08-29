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Dışişleri Bakanı: Arakan'daki katliamı şiddetle kınıyoruz

"Tüm dünyanın bu konuya duyarlı olması lazım"

29 Ağustos 2017 15:05

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'da müslümanlara yönelik yaşanan olaylara ilişkin "Bu zulmü şiddetle kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nda açıklamlarda bulunan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bölge ülkelerinin çözüm üretmesi gerekiyor. Kampların dışında kendi evlerinde yaşayan insanlar hapis hayatı yaşıyor. Çamur içindeler. Oradaki Dışişleri Bakan Yardımcı ile arkadaşlarımız temasa geçtiler. Kendi fikirlerimizi söyledik. Görüştüğüm herkesle yaptığımız görüşmelerde bu sorunu toptan çözmemiz gerektiğini ve her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Onlara kalkınma yardımı yapacağımızı söyledik. 

Fakat oradaki ırkçı gruplar arasında dini liderler var. Artık köklü bir çözüm bulmamız lazım. Tüm dünyanın bu konuya duyarlı olması lazım. İslam dünyasının da duyarlı olması lazım. Bu konuda sessiz kalmayalım. Gerekli uyarıları da yapalım. Bütün kurumlar somut adım atmalı ki oradaki arkadaşlarımız artık sorun yaşamasın. Myanmar yönetiminin de orada gerekli adımları atması gerekiyor."

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