Dışişleri Bakanı: Almanya ile ilişkilerimiz yumuşayacak; bekleyin, görün

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, son dönemde gerginleşen Türkiye-Almanya ilişkileri ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Almanya ile ilişkimiz yumuşayacak; slowly slowly, yavaş yavaş; bekleyin göreceksiniz” dediğini aktardı.

Sarıkaya'nın "Almanya ile yavaş yavaş iyi olacağız" başlığıyla (24 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

“Almanya ile ilişkimiz yumuşayacak; slowly slowly, yavaş yavaş; bekleyin göreceksiniz...”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sohbetimizde kararlı ses tonuyla bunu söylerken, Almanya ile ilişkilerin iyileşeceğinden emindi.

Hatta bu sohbetimize zemin teşkil eden “iyileşme olacağının” ilk sinyalini de birkaç dakika önce sahnede yaptığı konuşmada verdi:

“Ülkelerin siyasetçileri arasında görüş ayrılığı olabilir; bazı sorunlar da yaşanabilir. Bizlerin görevi samimi olarak bu sorunları aşmaktır. Bunun için çabalıyoruz. Siyasiler arasında sorun yaşarken halkı cezalandırmaktan kaçınmalı.”

Bunun hemen ardından sabah saatlerinde golf sahalarını dolaşırken karşılaştığı bir Alman vatandaşının kendisine söylediklerini de şöyle aktardı:

“Golf oynamak için gelmiş bir Alman ile karşılaştım; ‘Bizim siyasetçiler zehirliyorlar; gitmeyin diyorlar. Ama görüyorum ki Antalya’nın tadını İngilizler çıkarıyor’.”

Her şeye rağmen tatil için Türkiye’yi tercih eden turistlere ve turizm yöneticilerine de teşekkür etti.

Türkiye’den bu yıl vazgeçen turistlerin gittikleri yerlerde aynı hizmet kalitesini bulamadıkları için mutlu olmadıklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Çavuşoğlu bütün bu sözleri son olarak Almanya’nın büyük turizm şirketi Ferien’i satın alan, dünyanın en büyük tur operatörleri arasında sayılan OTI Holding’in 25’inci kuruluş yıldönümü töreninde yaptı.

“OTI Holding’in ülkelerle olan ilişkilerimizi iyi hale getirme çabasını bizzat biliyorum” da dedi.

OTI’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş ile ortakları Coşkun Yurtve Ahmet Bektaş’a teşekkür etti.

Konuşmasını tamamladığında bir masa ilerimdeki yerine oturunca yanına gittim, sohbete başladık.

ABD Başkanı Trump’ın Rakka operasyonu sonrası söylediği sözler üzerine konuşmak istemedi.

"Bekleyin görün"

Bu aşamada Almanya ile olan ilişkilerin düzeleceğinden emindi, “Zaten yumuşamalı da, yumuşayacak da, bekleyin sonucu görün” dedi.

Anlaşılan o ki diplomasi yaşanan gerilimi yumuşatmak için kendi içinde çaba göstermeye başlamış.

Buna, ortaya çıkan gerilimden rahatsız olan iş dünyası ile bazı sivil toplum örgütleri de katılmış.

Nitekim Almanya’nın en büyük turizm şirketi TUI’nin eski Başkanı Dr. Michael Frenzel ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Gerald Lawless de Çavuşoğlu ile aynı masada oturuyordu.

Çevredeki masalarda ise dünyanın dört bir tarafından gelmiş turizmin en iyi isimleri yılda 2 milyon 400 bin turisti taşıyan OTI’nin 25. yıldönümü için salondaydı.

2018 iyi olacak

Tören öncesi Frenzel ve Lawless ile sohbet etme olanağı buldum.

İkisi de Türkiye’nin turizmde gelecek yıl daha iyi olacağından emindi.

Özellikle Frenzel, Almanya Turizm Federasyonu Başkanı da olarak“Almanya’dan gelecek turistte güçlü büyüme yaşayacağını” söyledi.

“Turist verdiği paranın karşılığını almak istiyor” dedi.

Aspendos ve Perge ziyaretinden yeni gelen Lawless ise hayranlığını anlatırken, ülkelerin vize engelini eleştirdi.

“292 milyon insan turizmden geçiniyor, dünya gayri safi hasılasının % 10’unu karşılıyor; bunun farkındalar mı?” tepkisini gösterdi.

Yılda 130 milyon turist gönderen Çin’e ve Asya’ya dikkat çekti.

Turizmcilerle sohbet, Birleşmiş Milletler salonunda bulunmak gibiydi; herkes tarafsız, yansız ve umut dolu...