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Dışişleri Bakanı, Alman mevkidaşıyla görüştü

Ankara-Berlin gerilimi devam ediyor

06 Mart 2017 01:47

Almanya ile yaşanan gerginlik devam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

Hürriyet’te yer alan habere göre görüşmenin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya hakkında, “Nazizmin Almanya’da bittiğini zannediyordum, meğer hala devam ediyormuş. Ben istesem Almanya’ya gelirim ve kapıdan sokmadığınızda veya konuşturmadığınızda ben dünyayı ayağa kaldırırım” sözlerinin ardından yapılması dikkat çekti. 

Gabriel geçtiğimiz cuma günü de Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da vatandaşlarla yapacakları toplantıya izin verilemesi nedeniyle Türkiye ile Almanya arasında baş gösteren krizi görüşmüştü. 

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