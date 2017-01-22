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Dışişleri Bakanı açıkladı; Erdoğan ile Trump ne zaman görüşecek?

"İşbirliğimizi artırmak için bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz"

22 Ocak 2017 11:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın kabine adayları ile görüşmesine ilişkin olarak, “Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irade gördüm. Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer, Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar” dedi.

Washington’daki törende Türkiye’yi temsil eden Çavuşoğlu, Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürriyet Wshington Temsilcisi Cansu Çamlıbel'in haberine göre, yeni Başkan Trump’ın ilk ziyaretini Türkiye’ye yapmasının konuşulduğu yönündeki soruya Bakan Çavuşoğlu, şöyle cevap verdi:

“Başkan’ın yakın ekibiyle yaptığımız görüşmelerde en kısa sürede iki başkanı bir araya getirmemiz gerektiği konusunda hemfikir olduk. İki başkan bir araya gelecek, bir yol haritası belirleyeceğiz. Tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek ve işbirliğimizi artırmak için bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz.”

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