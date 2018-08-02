Dışişleri Bakanı: ABD'nin yaptırımı karşılıksız kalmayacaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağı yönündeki kararıyla ilgili "ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır" dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz" diye yazdı.

Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin olarak paylaşımı şöyle:

ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz.