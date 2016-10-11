Dışişleri Bakanı: ABD teröre destek veren ülke durumuna düşer

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Clinton'ın PYD'ye silah yardımı yapılacağı açıklamasına ilişkin, "O zaman ABD teröre destek veren ülke durumuna düşer" dedi.

A Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fethullah Gülen’in ABD'den iade süreciyle ilgili bir soruya, Gülen’in ABD'de yaşaması ve henüz Türkiye'ye iade edilmemesi nedeniyle Türk vatandaşlarının ABD'ye tepkili oldukları ancak iki ülkenin siyasi ve askeri birçok konuda yürüttüğü ortak çalışmaları nedeniyle her zaman iyi ilişkilere sahip olması gerektiği yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların her söylediğini kabul etmemiz anlamına gelmemeli ve onların yanlış politikalarına karşı uyarmamız, yanlış olduğunu söylememiz onları rahatsız etmemeli. Gerçekleri, özellikle bölgemizdeki gerçekleri bilen objektif bir ülke olarak ABD'nin yanlışlarını da söylüyoruz. Arkasından konuşmuyoruz."

"Terör örgütüyle işbirliği içinde bir ülke durumuna düşerler"

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ın, başkan olması halinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye silah yardımı yapacağına yönelik açıklaması hakkında Çavuşoğlu, terörle mücadele maalesef kararlılık gösterilemediğini ve sonuç odaklı stratejinin olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, sadece ABD değil Avrupa Birliği'nde (AB) de birçok ülkenin, önemli siyasetçilerin, özellikle sol parti ve Yeşillerin, PKK'yı terör listesinden çıkarmaya çalıştığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Clinton, Peşmerge'yi kastediyorsa, evet Peşmerge'ye biz de destek veriyoruz. Oradaki kamplarımızda Peşmergeyi de eğitiyoruz. Herkese eğitim veriyoruz. Neye karşı DEAŞ terör örgütüne karşı. Eğer kastettikleri buysa tamam. Kastettikleri YPG ise YPG ile PKK arasında hiç bir fark yoktur. Bu terör örgütü Türkiye'ye saldırıyor. Bizim müttefikimizin terör örgütünü destekleyen, terör örgütüyle işbirliği yapan bir ülke durumuna düşmesini istemeyiz. Eğer bunda ısrar ediyorlarsa o zaman kendileri bilirler. Terör örgütüyle işbirliği içinde bir ülke durumuna düşerler."