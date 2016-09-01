Dışişleri Bakanı: ABD ile çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da kalmasından dolayı, ABD ile çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Çavuşoğlu "PYD’liler Fırat’ın doğusuna dönmezse, ABD’ye güven tamamen ortadan kalkar" uyarısında da bulundu.

Çavuşoğlu Obama'nın PYD konusunda Türkiye'ye verdiği sözünü hatırlatarak "Sayın ABD Başkanı Barack Obama bize söz verdi. Operasyon biter bitmez buradaki PYD’liler Fırat’ın doğusuna geri döneceklerdi. Ama henüz dönmediler” diye konuştu.

Milliyet'ten Sefa Karahasan'a konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi:

“‘Tamam, sözümüzdeyiz’ dediler. Dışişleri Bakanı John Kerry aradı, ‘Gidiyorlar’ dedi. Başkan Yardımcısı Joe Biden da ‘Gidiyorlar’ dedi. Ama baktık ki, gitmiyorlar. Hatta tam tersi bize ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yönelik negatif eylemler içerisine giriyorlar. Bizde dedik ki ‘Çekilmezlerse vuracağız’ Çünkü karşımıza çıkıyorlar. ABD bizden süre istedi.

Eğer çekilmezlerse, ABD sözünde durmamış olur. Kusura bakmasınlar, sözünde durmuyorsa ABD, biz onlara nasıl güveneceğiz bundan sonra? Hangi konuda güveneceğiz? Zaten Fetullahçı Terör Örgütü’nün liderinin ABD’de kalmasından dolayı çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. ABD bir de bu konuda sözünde durmazsa, ABD’ye tamamen güven ortadan kalkar. Şu anda, maalesef halkımızın ABD’ye güveni en düşük düzeyde.”

Cerablus’a başlatılan operasyon ile ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, “Bu operasyonun amacı DEAŞ’i temizlemektir” dedi. Çavuoşğlu, “Burada bir sıkıntı yok. Ama bu operasyondan rahatsız olan birisi var; o da PYD. PYD, DEAŞ ile mücadeleden niye rahatsız oluyor? Çünkü PYD’nin ajandası farklı. Suriye’nin birliği beraberliği için mücadele etmiyor. Kendine kanton oluşturmak için hatta, mümkünse devlet oluşturmak için mücadele ediyor” dedi. Çavuşoğlu, “Cerablus operasyonun ne zaman biteceği” ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Amacımız sınırımızda, Cerablus’tan Çobanbey, Rai dediğimiz bölgeye kadar doğudan batıya doğru gelinip birleşilmesi ve aşağıya doğru DEAŞ’in temizlenmesi, Menbic cebinin DEAŞ’a tamamen kapatılması. Bu operasyon tamamlanıncaya kadar destek vereceğiz. Ama hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Dolayısıyla yarın, bir gün dememiz söz konusu değil. Kapanıncaya kadar operasyon devam edecek.”

"PYD etnik temizlik yapıyor"

Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakkını kullandığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu konuda herkesle işbirliği yapmak istiyoruz. Biz meşru hakkımızı kullanıyoruz. Meclis’ten aldığımız yetki var. DEAŞ’ın bize terör saldırısı var. BM Güvenlik Konseyi’nin kararları var. Rusyaile de, burayla ilgilenen ülkelerle de diyalog halindeyiz. Bilgilendirmeler yapıyoruz. Her şey şeffaf, gizli saklı yok. DEAŞ’a karşı yürüttüğümüz operasyondan herkes memnun, teşekkür ediyor. PYD’yi sevenler, PYD’ye destek verenler maalesef bazı uyarılar yapmaya kalkıyor. Bunu da Kürtler diye genelleme yapıyorlar. Oysa bu konunun Kürtler ile ilgisi yok. PYD, kendisi gibi olmayan Kürtleri de burada göçe zorluyor. PYD etnik temizlik yapıyor. Terör örgütü ile Kürtleri bir tutmamak lazım. Bizim orada yaşayan Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Irak’takilerle de bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz PKK ile YPG ile” diye konuştu.

Biden ‘FETÖ liderini iade ederiz’ dedi

Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. FETÖ ile ilgili ortada belgelerin olduğunu ve ilave deliller ortaya çıktıkça ABD’ye vereceklerini anlatan Çavuşoğlu, “Ortada ABD ile ikili anlaşma var. Normal şartlarda bu anlaşmanın uygulanması gerekiyor” dedi. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Ankaraziyaretinde de konunun en üst düzeyde ele alındığına işaret eden Bakan, “Biden’in ‘bize belgeleri verin, (FETÖ liderini) iade ederiz’ dediğini” kaydetti.

"Yunanistan’da iade için olumlu hava var

FETÖ üyelerinden Yunanistan’a çok fazla kaçan olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Ama kaçanlar var. Adalarda yakın bir işbirliğimiz var. Bunlar oralara geçse haberimiz olur. Adalarda her şey ortada. Kaçan sızan olabilir. Şu anda Yunanistan’a 8 hain kaçmış durumda. O hainlerin iadesi konusu var. Mahkemelerde ifadeleri sürüyor. Mahkeme kararını verecek. Ama hepimizin ortak anlayışı şu darbecilere, teröristlere siyasi sığınma hakkı verilmez. İade konusunda olumlu bakış var” dedi.

"Rusya ile birbirimizi bilgilendiriyoruz"

“Uçak düşürülmesi hadisesinden sonra Rusya ile istenilmeyen bir sürece girildiğini” söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “O nedenle ilişkileri normalleştirmek için çaba sarf ettik. Çabalarımız sonuç verdi. İki taraf da razı oldu. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin gelecek. (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov gelecek. G20’de Cumhurbaşkanımızla Putin görüşecek. Rusya ile ilişkilerimizin normalleştirilmesi demek, bir kere ticaretimizin artması demek. Turizmin, kültürel ilişkilerin, karşılıklı yatırımların, önemli projelerimizin tekrar canlandırılmasına vesile oluyor” dedi. “Rusya ile farklı düşündüğümüz bazı konular da var.

Suriye, Esad gibi. Bu konularda da diyalog halindeyiz” diyen Çavuşoğlu, “Cerablus’ta yapılan operasyonlarda, hava saldırılarında, Rusya ile düzelen ilişkinin önemli katkısı olduğuna” dikkat çekti. Bakan, “Uçak düşürme hadisesinden dolayı hava operasyonu kolay olmayabilir. Ama şu anda bu diyalogun faydasını görüyoruz. Birbirimizi bilgilendiriyoruz. Aramızda karşılıklı bir mekanizma kurduk. Askerlerden, Dışişleri’nden ve MİT’ten oluşan. Bunun ilk toplantısı oldu” dedi.