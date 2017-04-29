Dışişleri Bakanı: AB liderleri artık hatalarını anlamaya başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Malta'da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "AB liderleri artık hatalarını anladı, Türkiye'yle ilişkileri nasıl düzeltebiliriz diye sormaya başladılar. Biz de onlara açık açık hatalarını söyledik" dedi.

Çavuşoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Madem Türkiye'yle süreci devam ettirmek istiyorlar, kendilerine de söyledik, siyasi engellerden arındırılmış bir yaklaşım istiyoruz. Türkiye'ye eşit bir ortak gibi bakmalılar ve öyle davranmalılar. Bugüne kadarki hatalarından ders almışlar gibi gördüm. İnşallah samimilerdir. Türkiye'yle ilgili konuşmalarında olumsuz bir şey söylemediler. Olumlu şeyler söylendi. Daha pozitif bir atmosfer var. Ama samimi olmazlarsa yarın hemen dağılabilir."

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumuyla ilgili olarak 'Sonuçlara saygı duyuyoruz' demişti.