Dışişleri Bakanı: AB ile mülteci anlaşmasını iptal edebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizin ardından "AB ile mülteci anlaşmasını iptal edebiliriz" açıklaması yaptı.

Antalya'da ANSİAD'ın düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Ne demek Türkiye Dışişleri Bakanı seçim sonrası ve öncesi Hollanda'ya gelemez" sözleriyle Hollanda'ya tepki gösterdi.Çavuşoğlu, "Eğer biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak onlar gibi hukuksuzluğa düşseydik, karşılıklılık esası gütseydik, o gece Hollanda'nın Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırıp, kulağından tutup hücreye atardık" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, konuşmasında, Hollanda ve Almanya ile yaşanan sorunlardan ülkelerin vatandaşlarını ayrı tuttuklarını, Hollanda ve Almanya vatandaşlarını dost olarak gördüklerini söyledi. "Şu anda zaten Almanya ile ciddi bir sorunumuz yok, sorunu ciddi şekilde aştık" diyen Çavuşoğlu, Berlin'deki turizm fuarı öncesinde yapılan görüşmelerde belli bir noktaya geldiklerini kaydetti.

“Gerginliğin artmasını istemediklerini ancak ne Almanya ne de Hollanda ile yaşanan gerginliklerin hiçbirinin nedeninin kendileri olmadığını” savunan Çavuşoğlu, "Esasında bu, Avrupa'nın içine düştüğü durumun bize de yansımasıdır. Nedir bu durum? Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı, göçmen karşıtlığı, yani Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratacak şekilde aşırı noktaya gelindi. Merkezdeki siyasetçilerin, aşırı partilerin her sene güç kazanmasından dolayı bir zemin kaybı var." dedi.

Her zaman diplomasiyi tercih ettiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Turizm sektörüyle bizi tehdit edecekler diye biz, 80 milyonun onurunu çiğnetemeyiz. Bu konuda da dik duruşumuzu gösteririz. Bu dengeyi çok iyi korumamız lazım." dedi. Hiç kimseyi ticari olarak tehdit etmediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sadece Almanya'nın geçen yıl Türkiye'ye 6 milyar avroluk otomobil sattığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Ticaret başka, iş adamlarının ne suçu var? Hollanda'daki iş adamlarının bir suçu yok ki. Hollanda'da şu anda aynı faşist çizgiye gelen partilerin, hükümetin, 'biraz daha Wilders'ten biraz daha oy alabilir miyim?' diye popülizm yaparak uyguladıkları kabul edilemez. Hak, demokrasi, özgürlükler adına kabul edilemez. Peki uluslararası hukuk, Viyana sözleşmesi... Eğer biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak onlar gibi hukuksuzluğa düşseydik, karşılıklılık esası gütseydik, o gece Hollanda'nın Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırıp, kulağından tutup hücreye atardık." diye konuştu.