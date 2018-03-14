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Dışişleri Bakanı: 19 Mart'ta ABD'de yapılacak görüşme ertelenebilir

"S-400'lerin teslimatını hızlandıracağız"

14 Mart 2018 16:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında, ABD'yle 19 Mart tarihinde yapılacak Menbiç konulu toplantının ertelenebileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Yeni Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile aynı anlayışla çalışmak isteriz" şeklinde konuştu. 

Moskova'da, Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov heyetleriyle birlikte görüşme gerçekleştirdi.

Menbiç toplantısı ertelenebilir

Görüşme sonrası iki bakan kameralar karşısına geçti. 

Çavuşoğlu basın toplantısında, ABD'yle 19 Mart tarihinde yapılacak toplantının ertelenebileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yeni Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile aynı anlayışla çalışmak isteriz" şeklinde konuştu. 

ABD ve Türkiye'nin Menbiç üzerinde anlaştığı ve YPG'lilerin bölgeden çekileceği iddia edilmişti. Çavuşoğlu'nın 19 Mart tarihinde Washington'a giderek Menbiç görüşmelerinin yapılması bekleniyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı dün görevden aldı. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "Suriye'nin doğusu olsun batısı olsun biz her yerde Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Zeytin Dalı operasyonunun amacı bu bölgedeki ülkemize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmektir. Gittiğimiz her yerde siivillere destek veriyoruz. Operasyonun amacı Suriye topraklarını işgal etmek değil" ifadelerini kullandı.

"S-400'lerin teslimatını hızlandıracağız"

İki dışişleri bakanının yaptığı basın açıklamasında S-400'ler de gündeme geldi. Çavuşoğlu, "S-400'leri ne kadar çabuk alırsak o kadar iyi" ifadelerini kullanırken, Rus mevkidaşı Lavrov, "S-400'lerin teslimatını hızlandıracağız" dedi. 

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