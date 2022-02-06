Bahçeli'den partisine talimat: Seçimlere hazırlıklı olun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında yakın ekibi ve milletvekillerinden teşkilatın seçimlere hazırlıklı olmasını istedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise toplantıda Türkiye’nin dış politikasına ilişkin sunum yaptı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, MYK, MDK ve milletvekillerinin katıldığı basına kapalı toplantıda, ilk olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin sunum yaptı.

Edinilen bilgiye göre Kırat, MHP’nin kampında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin MHP kanadını bilgilendirdi.

MHP lideri Bahçeli partililere ülke gündemine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli’nin “tüm yöneticiler ve milletvekilleriyle, teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını, saha çalışmalarına ağırlık verilmesini, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı’nın tezlerinin anlatılmasını” istediği öğrenildi.