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Dışişleri Babacan yarın Erivan'a gidiyor

15 Nisan 2009 03:00

Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin yoğun şekilde tartışıldığı şu günlerde, Ankara'dan Erivan'a bir ziyaret gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Ermenistan'a gidiyor.

NTV'nin haberine göre; Babacan, 16- 17 Nisan tarihlerinde Erivan'da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Ziyarette herhangi bir ikili görüşmenin yapılmayacağı kaydedildi.

Babacan'ın, söz konusu toplantı için Erivan'a gitmesi, uzun süredir gündemdeydi. Ancak, Türkiye- Ermenistan sınırının açılması ve ilişkilerde normalleşme girişimlerine Azerbaycan'dan gelen tepkiler nedeniyle, Ankara'nın durum değerlendirmesi yapacağı biliniyordu.

Babacan, Erivan'daki toplantıyla aynı tarihe denk gelen Japonya'daki ‘Pakistan'ın Dostları’ toplantısına katılmaktan ise vazgeçti.


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