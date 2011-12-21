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Dünya

Dışişleri arşivinden 80 yıllık eroin çıktı

İngiliz Ulusal Arşiv Dairesi'nde Dışişleri Bakanlığı'na ait 80 yıllık bir dosyanın içindeki bir tütün paketinde eroin bulundu.

21 Aralık 2011 02:00

T24 - İngiliz Ulusal Arşiv Dairesi'nde Dışişleri Bakanlığı'na ait 80 yıllık bir dosyanın içindeki bir tütün paketinde eroin bulundu.
 

Arşivde bulunan uyuşturucu Kahire'deki İngiltere konsolosluğundan gelen 1928 tarihli bir dava dosyasının içinden çıktı.


Uyuşturucu içeren dosyayı inceleyen bir araştırmacının fark ettiği beyaz toz önce laboratuvara gönderildi. Bu tozun eroin olduğunun anlaşılmasından sonra Londra polisi devreye girdi.


19 parça kağıda sarılı eroinin toplam ağırlığının bir gramdan daha az olduğu belirtildi. Ulusal Arşiv Dairesi Müdürü Jeff James, 11 milyon dosyadan oluşan arşivlerinde nadiren bu tür şeylere rastlandığını söyledi.



Mumyalanmış sıçan da bulunmuştu


Arşiv Dairesi'ndeki bazı belgeler bin yıl öncesine ait.


İngiliz İç İstihbarat Servisi'nin eski dosyaları ve Kıyamet Kitabı'nı da içeren arşivde daha önce mumyalanmış bir sıçan ve kırmızı bir pijama takımı da bulunmuştu.

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