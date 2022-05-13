Dışişleri: Al Jazeera muhabiri Akile'nin öldürülmesine ilişkin tarafsız ve kapsamlı soruşturma beklentimizi yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin “açık, tarafsız ve kapsamlı” bir soruşturma beklentisini yineledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin de "El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile’nin 11 Mayıs günü Batı Şeria’daki Cenin mülteci kampında hayatını kaybetmesi ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayların açık, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yoluyla açığa kavuşturulması ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması hususundaki beklentimizi de yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.