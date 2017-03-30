Dışişleri açıkladı: İşte Tillerson görüşmesinde gündeme gelecek konular

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak bugün Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'ın, Bakan Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilirken, "Konuk Bakanın Sayın Bakanı'mızla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Tillerson'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin de öngörüldüğü kaydedildi.

