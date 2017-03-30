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Dışişleri açıkladı: İşte Tillerson görüşmesinde gündeme gelecek konular

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün Türkiye'ye geliyor

30 Mart 2017 03:00

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak bugün  Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'ın, Bakan Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilirken, "Konuk  Bakanın Sayın Bakanı'mızla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ikili  ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." ifadesine yer verildi.
 
Açıklamada, Tillerson'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  tarafından kabul edilmesinin de öngörüldüğü kaydedildi.
 

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