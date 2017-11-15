Dışişleri ABD'ye nota verdi; Reza Zarrab'ı sordu

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye yazılı nota vererek ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab hakkında bilgi istedi.

Notada, kendisinden haber alınamayan Türk vatandaşı Zarrab'ın can güvenliği konusunda endişe edildiğinin belirtildiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Rıza Sarraf hakkında basına yansıyan haberler üzerine Washington Büyükelçiliği'nce ABD makamlarından resmen bilgi talep edildi. ABD makamlarından henüz bir yanıt alınamadı, konu takip edilmekte" dendi.

ABD: Diplomatik yazışmaların içeriğini açıklayamayız

ABD Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Sesi'nin nota hakkındaki sorusu üzerine diplomatik yazışmaların içeriğini açıklayamayacaklarını, ancak herhangi bir suçlama veya devam eden soruşturmalarla ilgili her türlü sorunun ABD Adalet Bakanlığı’na iletilmesi gerektiğini belirtti.

Reza Zarrab'ın 27 Kasım'daki jürili duruşmasına az bir zaman kala nerede olduğu konusundaki belirsizlik devam ediyor. Reza Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım "Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” açıklaması yapmıştı.

Ne olmuştu?

ABD’de 27 Kasım’da jürili duruşması başlayacak olan İran asıllı Türk Reza Zarrab’ın nerede olduğu konusundaki belirsizlik devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Reza Zarrab’ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlansa da geçerliliğini koruyor.

Davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcülerinden “Zarrab hâlâ gözaltında” açıklaması geldi.

Zarrab’ın avukatı Şeyda Yıldırım ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” demişti.