Dışişleri: ABD ile füze savunma sistemi alınması için görüşülüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile füze savunma sistemi alınması için görüşüldüğünü söyledi.

Sözcü Aksoy, Kuzey Irak'a yönelik olası bir operasyon için Bağdat yönetimiyle temas hâlinde olduklarını belirtti.

IKBY'de uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili konuşan Aksoy, Erbil'e direkt uçuşlar için hava sahasının açılmasının değerlendirildiğini söyledi.

Dışişleri Sözcüsü, Dışişleri Müsteşarı'nın önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini bildirerek Münbiç görüşmeleri kapsamında yapılacak ziyarette ABD ile ortak görüşe varma üzerine çalışılacağı belirtildi.