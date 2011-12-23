-Dışişleri Abbas-Meşal görüşmesinden memnun ANKARA (A.A) - 23.12.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı ve El Fetih lideri Mahmud Abbas ile Hamas lideri Halid Meşal arasında dün ve önceki gün Kahire'de gerçekleştirilen temasları memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Abbas ile Meşal arasındaki görüşmeler sonucunda Mayıs ayında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı bir törenle Filistinli gruplar arasında imzalanan Uzlaşı Anlaşması'nın ilerletilmesi yönünde alınan kararların da memnuniyetle karşılandığını kaydetti. "Özellikle Hamas'ın Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) katılımına ilişkin haberler memnuniyetimizi artırmaktadır" denilen açıklamada, "Bu noktaya gelinmesinde Hamas'ın sergilediği yapıcı yaklaşımın da payının büyük olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, başta Mısır makamları olmak üzere, bu sonucun alınmasına katkıda bulunan tüm taraflara takdirlerimizi ifade ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı, tüm Filistinli grupların birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmeyi sürdürmelerini ve alınan kararlar doğrultusunda Filistin'de kalıcı ulusal uzlaşıyı en kısa sürede sağlamalarını temenni ederek, "Filistin ulusal uzlaşısı, demokratik değişim ve dönüşüm sürecindeki Ortadoğu bölgesinde adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barış ve istikrar sağlanması bakımından kritik önem taşımaktadır" dedi. Açıklamada, "Gerek Filistin halkının meşru talep ve beklentilerinin karşılanması, gerek barış sürecinin muteber bir zemin üzerinde canlandırılabilmesi bakımından Filistin'de demokratik meşruiyeti yüksek, kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerekmektedir. Bu çerçevede, uluslararası toplumun tüm üyeleri önyargısız yaklaşım sergileyerek, Filistin'de özgür, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesiyle tamamlanacak olan ulusal uzlaşı sürecini desteklemelidir" denildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Kahire temasları öncesinde 19-21 Aralık 2011 tarihlerinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret de hatırlatılarak, "Türkiye, Filistin'de birlik ve beraberlik sağlanmasına yönelik çabaları teşvik etmeyi sürdürecek ve Filistin meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasını teminen elinden gelen her türlü katkıyı sağlamaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.