-DIŞİŞLERİ: 6 ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 6 adet C-130/160 askeri ulaştırma uçağının, Türklerin tahliyesi amacıyla dün 10:35'ten itibaren Trablus Havalimanına intikal ettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Libya Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, uçaklardan ilkinin 21:15, ikincisinin de 22:06'da Dalaman Havalimanı'na indiği, diğer 4 uçağın Trablus Havalimanında tahliye çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Öte yandan dün Trablus'a gönderilen dört THY uçağından ikisinin akşam saatlerinde Atatürk Havalimanına indiği, diğer uçağın da yakın zamanda inmesinin beklendiği kaydedildi. Dördüncü THY charter uçağının ise halen Trablus Havalimanında yolcu aldığı ifade edildi. Açıklamada, ayrıca Sirte'deki Türklerin tahliyesi amacıyla bir THY charter uçağının 20:15 sularında Sirte Havalimanı'na indiği, uçağın günün ilk saatlerinde Atatürk Havalimanına iniş yapmasının beklendiği ifade edildi. Libya-Tunus sınırını geçen 400 civarında Türk'ün yurda getirilmesi amacıyla ayrıca Cerba'ya iki adet charter uçağı gönderildiği, bu tahliye çalışmalarının Tunus Büyükelçiliğinin eşgüdümünde yürütüldüğü belirtildi.