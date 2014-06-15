Dışişleri: 49 kişinin rehin alındığını düşünmüyoruz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, IŞİD tarafından rehin alınan 49 kişi hakkında bir gelişme olmadığını söyledi. Sağlık ve güvenlik konusunda bir sıkıntı bulunmadığını belirten Koru, "49 insanın rehin alındığını düşünmüyoruz. Eğer rehin alınsaydı oturulur pazarlık yapılırdı. Karşılığında bir şey istenen insanlar yok" dedi.

Bütün ülkelerle istihbarat paylaşımı içinde olduklarını belirten Koru, "Operasyonla ilgili bir temasımız yok. İstikrar için çevre ülkeler ve batılı ülkelerle çok yakın temastayız. Operasyona yönelik bir temas yok." diye konuştu.

CHA'da yer alan habere göre, Musul'daki gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenleyen Koru, sözlerine Babalar Günü'nü kutlayarak başladı. Dünden bugüne çok önemli bir gelişme olmadığını dile getiren Koru, Telafer'de sabaha karşı bir saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Orada Türkmenlerin yaşadığını ifade eden Koru, IŞİD'in saldırısının karşılanıp püskürtüldüğünü vurguladı. Musul'daki gelişmeler sonrası merkezi hükümetin askeri güçlerinin bırakıp gittiğini hatırlatan Koru, Telafer'den de askeri güçlerin ayrıldığını kaydetti. "Türkmen kardeşlerimize çok büyük görev düşüyor." diyen Koru, bu konuyu yakından izlediklerini belirtti.

IŞİD'in elindeki rehineler konusunda bir gelişme olmadığını anlatan Koru, rehinelerin aynı binada kalmaya devam ettiğini ifade etti. "Devletin bütün organları çok sıkı bu işin üzerinde ve temaslar sağlanıyor." diyen Koru, devletin zirvesinin bugün bir araya geleceğini ve bütün ayrıntılarıyla konunun ele alınacağını söyledi.

Beklentilerinin ve umutlarının, başta başkonsolos olmak üzere şoförler dahil bütün vatandaşların biran önce serbest bırakılması olduğunu dile getiren Koru, çalışmaların da zaten bunun üzerine olduğunu vurguladı. Musul'dan kuzeye gelenlere AFAD'ın bir takım çalışma başlattığını belirten Koru, başlatılan yardım faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti. İnsani yardım malzemeleri gönderildiğini anlatan Koru, yardım malzemelerinin bir kısmının yerinden alma şekliyle bir kısmının ise şoförler ile taşındığını kaydetti. Koru, Uluslararası Nakliyatçılar Derneği'yle bir toplantı yaptıklarını da ifade etti.

‘Bağdat şu an itibariyle riskli’

Soruları cevaplayan Koru, "Bağdat riskli bir bölge şu an itibariyle. Çevresi, olduğu gibi IŞİD kontrolünde. Biz vatandaşlarımızı uyarıyoruz; bir tehlike seziyorsanız biran önce terk edin. Bağdat'ı terör örgütleri ele geçirmiş değil ama bir tehlike, risk var." dedi.

NATO Genel Sekreteri Anders Forgh Rasmussen’in Türkiye ziyaretiyle ilgili olarak da Koru, "Konu gündeme getirilecek. NATO Konseyi'nde daimi temsilcimiz ayrıntılı bilgi sundu. Genel Sekreter buraya geldiğinde bilgilendirme yapacağız." şeklinde konuştu. Rehineler konusunda ise Koru, "49 vatandaşımızın güvenlikleri ve sağlıklarıyla ilgili bir sorun yok ve her şeyi çok yakından izliyoruz, her türlü bilgiyi alıyoruz." şeklinde konuştu.

‘Bazı işçilerimiz kaçak ve sayıları fazla’

Operasyona yönelik bir soruya ise Koru, "Operasyonla ilgili bir temasımız yok. İstikrarı için çevre ülkeler ve batılı ülkelerle çok yakın temastayız. Operasyona yönelik bir temas yok." dedi. Kaçak işçiler konusunda Koru, "Bazı işçilerimiz kaçak ve sayıları fazla. Ama bizim için önemli değil. Sorun olduğunda şirketlerle görüşüyoruz. Vizeli vizesiz ayrımı yapmaksızın sorun olduğunda müdahale edip gereğini yapıyoruz." diye konuştu.

‘Mezhepsel çatışmanın

büyümesinden endişeliyiz’

Bir kaos yaşandığını dile getiren Koru, "Bir kaos var. Bu kaosun biran önce barışla sona ermesi." ifadelerini kullandı. Mezhepsel çatışma konusunda da Koru, "Büyümesinden endişeliyoruz. Bizim arzumuz, bu mezheplerin huzur içinde yaşamasıdır. Bunun için çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Bağdat ve diğer temsilciliklerle ilgili bütün planların yapıldığını anlatan Koru, örneğin Bingazi'yi geçici olarak kapattıklarını hatırlattı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, 49 insanın rehin alındığı ifadeleri için ise şunları ifade etti: "49 insanın rehin alındığını düşünmüyoruz. Eğer rehin alınsaydı oturulur pazarlık yapılırdı. Karşılığında bir şey istenen insanlar yok. Yakın ülkelerle istihbarat işbirliği var."